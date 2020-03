Coronavirus: tutti i casi per provincia L'aggiornamento dell'Unità di Crisi per Provincia

+++ CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTO DELL'UNITA' DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA+++



Il punto alle ore 23.59 di ieri:

Totale positivi: 2.092

Totale tamponi: 14.403 ?

(*) nota: tra le 22 e le 23.59 di ieri sono pervenuti i dati dell'Asl Caserta presidi di Aversa e Marcianise; Ospedale Sant'Anna di Caserta; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per un totale di 241 tamponi e 25 positivi).

Totale deceduti: 133

Totale guariti: 88 ( di cui 20 totalmente guariti e 68 clinicamente guariti)



Il riparto per provincia:



Provincia di Napoli: 1053 (di cui 421 Napoli Città e 632 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 341

Provincia di Avellino: 226

Provincia di Caserta: 221

Provincia di Benevento: 76

Altri in fase di verifica Asl: 175