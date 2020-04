Conte: "Mai autorizzato passeggiate coi bambini" Il premier: "Chi deve uscire può portare bimbi, se non ha a chi lasciarli, ma no a passeggiate"

Il premier Conte è intervenuto anche sul caso relativo alle passeggiate che qualcuno ha considerato “consentite” per i bambini all’indomani di un intervento del ministero dell’Interno. Conte ha affermato: “Mai autorizzato ora di passeggiate per i bambini. Abbiamo solo detto che se i genitori hanno necessità di uscire, ad esempio per andare a fare la spesa e non sanno a chi lasciare il bambino, possono portarlo con sé, ma questo non significa autorizzare la passeggiata, non lo abbiamo mai fatto e ripeto che le restrizioni restano confermate perché cedere qualcosa oggi significa tornare al punto di partenza e non possiamo permettercelo”.