Arcuri: "La battaglia non è vinta, la gente deve stare a casa" Il commissario all'emergenza: "Deplorevoli le immagini di persone che vanno in giro"

"La nostra battaglia contro il Coronavirus prosegue senza sosta dobbiamo però evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo: gli indicatori ci dicono solo che stiamo cominciando a contenerne la portata. Bisogna astenersi dal pensare che sia già arrivato il momento di tornare a normalizzare comportamenti". Così il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Domenico Carcui, nel corso della conferenza stampa di questa mattina alla protezione civile.

Arcuri ha ribadito che "usciremo da questo dramma solo se ognuno farà la sua parte. Alcune immagini trasmesse dai social non vanno prese ad esempio, anzi: vanno deplorate. Dobbiamo fare di tutti perché i sacrifici vadano dispersi o addirittura vanificati".

Il commissario ha fatto il punto anche sul materiale consegnato alle Regioni: "I dispositivi di protezione inviati alle regioni sono a ieri sera 51,8 milioni, lunedì scorso erano 40,6 milioni. Abbiamo raggiunto in pochi giorni un traguardo importante, le mascherine arrivano in quantità sufficienti e in un tempo assai ragionevole. Abbiamo consegnato 1679 ventilatori, 5 giorni fa erano 1280, in 120 ore sono aumentati del 31%, oggi ne distribuiremo altri 133". Arcuri ha poi invitato le singole Regioni a verificare le dotazioni consegnate.

Buone notizie per i medici: entre 48 ore saranno distribuite le mascherine di tipoFfp2 all'ordine dei medici. "Siamo in fase di distribuzione", ha detto Arcuri.