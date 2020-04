Il gruppo Vigorito a sostegno di chi lotta per la vita Donazioni importanti e generose per le terapie intensive degli Ospedali Moscati e San Pio

Non solo solidarietà ma la testimonianza di una vicinanza concreta alla comunità irpina e sannita. Il gruppo IVPC, una delle eccellenze industriali a livello nazionale, che conta una presenza pluriventennale in provincia di Avellino e Benevento, ha donato all’Azienda Ospedaliera Moscati e all'ospedale San Pio delle importanti somme da destinare esclusivamente alla dotazione di presìdi di terapia intensiva.

L’avvocato Oreste Vigorito e l’intero gruppo industriale hanno voluto così dare il proprio contributo, finalizzato a rafforzare la "trincea" di questa difficile guerra contro il coronavirus. Le terapie intensive dei nostri ospedali sono quei luoghi in cui, oggi più che mai, si salvano vite umane. Per farlo c’è bisogno che i nostri medici siano dotati di tutte le apparecchiature necessarie, perché non si sia costretti a prendere decisioni laceranti dal punto di vista clinico ed etico. Purtroppo, la sproporzione tra risorse ospedaliere in terapia intensiva e il numero sempre crescente di ammalati critici, richiede uno sforzo straordinario da parte di tutti. Gli ospedali sono in grande affanno, e il contributo dei privati, in questa fase, può rivelarsi davvero prezioso per il servizio sanitario pubblico.

Ecco perché il presidente Vigorito ha voluto rispondere fin da subito all’appello, e si è attivato per aiutare i due ospedali del territorio con l'obiettivo di rafforzare la prima linea con la donazione di ventilatori, maschere facciali, caschi per la ventilazione, tubi oro - tracheali e tutto quanto si riterrà opportuno acquistare per implementare la dotazione dei nostri reparti in questo momento così complesso.

Donazioni importanti e generose che non potevano che arrivare da una realtà imprenditoriale che da decenni è radicata sul territorio, nei settori dell’energia rinnovabile, della tecnologia, dell’editoria, del turismo e dello sport.

Ma sono diverse le iniziative di solidarietà che vedono protagonista l’avvocato Oreste Vigorito, anche nei panni di patron del Benevento Calcio con la partecipazione alla campagna di sensibilizzazione #donanchetu promossa da società, calciatori e staff tecnico, per l’acquisto di un dispositivo di ventilazione polmonare al San Pio di Benevento.

Non solo. In queste ore il gruppo Vigorito ha voluto aggiungere un sostegno concreto anche a favore del Comune di Benevento e del Comune di Avellino con l'acquisto di mille mascherine di protezione che i due enti potranno distribuire alla cittadinanza, soprattutto alle fasce sociali più deboli e a rischio, come è già accaduto in diversi comuni dell'Irpinia e del Sannio dove sono stati già consegnati centinaia di dispositivi.

Anche rimanendo fermi in questo periodo si può aiutare chi sta aiutando il paese. Un gesto come questo apre il cuore e restituisce speranza.