Ecco il decreto Scuola: tutti ammessi e maturità light Se non si tornerà in classe entro 18 maggio maturità con solo esame orale, salte esame terza media

Ok in Consiglio dei ministri al dl scuola con le misure per finire l'anno scolastico in concomitanza con l'emergenza covid.

Sono due gli scenari previsti: le lezioni che riprendono oppure le classi che restano vuote fino all'estate, decisamente più probabile.

Zero bocciature: in via eccezionale tutti gli alunni saranno ammessi all'anno successivo, anche quelli con insufficienze registrate nel primo quadrimestre, ma non ci saranno 6 politici, i i ragazzi saranno valutati con voti finali corrispondenti all'impegno dimostrato durante l'anno e nella didattica a distanza.

Per decidere in ogni caso si attenderà il 18 maggio. Se si tornerà in classe ci saranno 4 settimane di lezione e l'esame di maturità, con qualche differenza: tema d'italiano con un'unica prova nazionale uguale per tutti, poi seconda prova scritta predisposta dalle singole commissioni (composte solo da presidente esterno e dai prof interni) e poi prova orale. Per la terza media invece si prevede l'eliminazione di una o più prove rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale.

Se invece non si dovesse tornare in classe ci sarebbe un solo esame orale per i maturandi, mentre salteranno gli esami di terza media.