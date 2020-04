Conte: 400 miliardi per le imprese. Stato garante al 90% Il premier annuncia prestiti per garantire liquidità alle imprese

Il premier Conte è intervenuto in diretta per illustrare le misure decise in consiglio dei Ministri : "Liquidità immediata alle nostre imprese per 400 miliardi di euro: 200 per il mercato interno, 200 per l'export. E' una potenza di fuoco: non ricordo un intervento così poderoso nella storia. Ci saranno prestiti che verranno erogati attraverso i normali canali finanziari, con lo Stato a garanzia. In particolare il fondo centrale di garanzia per le pmi e attraverso il Sace per potenziare lo strumento in favore delle medie e delle grandi. Varato anche importanti misure fiscali. Adottato strumento molto efficace per tutelare tutte le imprese che svolgono attività anche di minimo livello strategico per il paese. In particolare rafforzato strumento della golden power, controlleremo ad esempio scalate ostili a queste aziende.



Mi sono confrontato con vari leader europei: tutti ci danno solidarietà, ammirazione per la capacità del nostro paese. Agli italiani dico: state dando un contributo fondamentale, presto raccoglieremo i frutti dei nostri sacrifici. Ci sarà una nuova primavera. Stiamo imparando che essere italiani significa essere coraggiosi, solidali, coesi.



A CASA DURANTE LE FESTE: Impensabile allentare regole. Pasqua significa passaggio: speriamo che possa portarci questo riscatto, un passaggio verso una prospettiva migliore e di completo riscatto".



GUALTIERI: Intervento senza precedenti a sostegno della liquidità del sistema produttivo con prestiti fino al 90 per cento garantiti dallo stato. I prestiti garantiti dallo stato potranno arrivare al 25 per cento del fatturato delle imprese o al doppio del costo del personale. Le condizioni saranno molto semplici, tra queste il divieto di erogare dividendi. Complessivamente con questo decreto e col precedente mobilitiamo 750 miliardi di risorse garantite dallo Stato. Intervento molto importante che si associa al differimento delle scadenze fiscali.



PATUANELLI: Il Governo ha risposto a un'esigenza assoluta delle imprese: avere liquidità. Prestiti fino a 5 milioni di euro con la garanzia del 90 per cento dello Stato. Ovviamente c'è bisogno di liquidità anche per i più piccoli: fino a 25mila euro di prestito garanzia dello Stato al 100%. Garantiamo affidamenti fino a 800mila euro al 90 per cento con garanzia dei confidi che fa arrivare al 100%.

AZZOLINA: Il decreto ci permetterà di terminare questo anno scolastico e proiettarci al prossimo. La didattica a distanza non può essere più opzionale: è obbligatoria. Incito dunque docenti e studenti a lavorare ancora di più attraverso questo strumento. Esami trasformati per non lasciare indietro nessuno.