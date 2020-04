Calano ancora i contagi: "Bene, ma attenzione resta alta" Numero più basso dal 10 marzo: "Ma aspettiamo domani o dopodomani per sospiro di sollievo"

Nuovo calo dei contagi a livello nazionale: 878 nuovi malati, è l'incremento più basso registrato in Italia dal 10 marzo (ieri ad esempio c'erano stati 1941 contagiati in più). E ciò al netto di un numero più alto di tamponi effettuati: 33.713, qualcuno più rispetto a ieri (30.271).

Sono i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile: resta da dire che è ancora altissimo il numero dei deceduti, oltre i 600 anche oggi. Ricoverate in terapia intensiva 3792 persone, 106 meno di ieri, numero in calo per il quarto giorno di seguito. Sono ricoverate con sintomi 28.718 persone, 258 meno di ieri. Dei ricoverati in terapia intensiva, 1.305 sono in Lombardia. E sono 24mila ad oggi i guariti: 1555 persone hanno sconfitto il coronavirus nelle ultime 24 ore.

Parole di cauto ottimismo dall'Istituto superiore di sanità: “Bene – ha detto Giovanni Rezza – ma attendiamo domani o dopodomani prima di tirare un sospiro di sollievo. Ma l'attenzione deve restare alta: ogni rilassamento può significare una ripresa della circolazione”.