Campania fuori dall'emergenza il 21 aprile Lo Studio americano: 0 decessi dal 21 aprile, 0 ospedalizzati dal 2 maggio

Manca poco secondo l'Università di Washington. Secondo uno studio dell'Ihme, istituto che fa capo alla facoltà di medicina dell'ateneo americano, dal 21 aprile la Campania dovrebbe uscire dalla fase “acuta” del virus, arrivando a decessi zero ed intraprendendo definitivamente una curva discendente di contagi. Ben prima dell'Italia: secondo l'Ihme il picco nella nazione è previsto per per il 18 Maggio. Lo studio è molto dettagliato e si possono vedere le statistiche italiane regione per regione, ma anche di tutti gli altri paesi mondiali. Secondo questo studio la Calabria ha raggiunto il picco dei decessi ieri 7 Aprile, la Puglia lo raggiungerà il 16 Aprile. In Campania a partire da questi giorni il numero dei decessi dovrebbe diminuire sempre di più fino ad arrivare al 21 Aprile quando non ci dovrebbero essere più decessi. Per quanto attiene alla fine dell'emergenza in ospedale, invece, secondo lo studio americano bisognerà aspettare il 2 maggio: per allora non ci sarà più bisogno né di posti letto in ospedale né di ventilatori polmonari.