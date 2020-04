Ecco i dati per provincia: a Benevento 133 casi positivi L'analisi dell'Unità di Crisi

In Campania si registrano 221 persone decedute e 188 guariti, di cui 111 totalmente guariti e 77 clinicamente guariti. Questi i dati forniti dall'Unità di Crisi regionale, aggiornati alle 23.59 di ieri, in merito ai contagi da Covid-19. Sono, in totale, 3.268 i casi positivi e 27.784 i tamponi eseguiti.

Nella provincia di Napoli ci sono 1.668 contagiati (di cui 714 a Napoli città e 954 nella provincia);

in quella di Salerno 489;

nell'Avellinese 378;

in provincia di Caserta 349 e

in quella di Benevento 133.

Sono, infine, 251 i casi in fase di verifica As