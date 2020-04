Coronavirus, il dato dei positivi nelle province campane Sono 3.517 i contagiati in Campania e 277 i guariti

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato il dato - aggiornato alle 23.59 di ieri - con il focus sui tamponi positivi in Campania ripartiti per province:



Totale positivi: 3.517

Totale tamponi: 33.781



Totale deceduti: 238

Totale guariti: 277 (di cui 205 totalmente guariti e 72 clinicamente guariti)



Il riparto per provincia:



Provincia di Napoli: 1.809 (di cui 762 Napoli Città e 1047 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 533

Provincia di Avellino: 399

Provincia di Caserta: 368

Provincia di Benevento: 152

Altri in fase di verifica Asl: 256