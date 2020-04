Covid-19, in calo i casi in Campania: il bollettino Meno di 100 i tamponi positivi nelle cinque province campane

Sono 87 i casi positivi in Campania. Rispetto a ieri si registra un lieve incremento (+12) in quanto nella giornata di venerdì erano stati 75 (su 2036 tamponi) i casi positivi. Ma il trend si conferma in calo rispetto alle precedenti settimane.

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:



- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 509 tamponi di cui 46 positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 271 tamponi di cui 4 positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 55 tamponi di cui 4 positivi;

- ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 118 tamponi di cui 3 positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 79 tamponi dei quali nessuno positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 52 tamponi di cui 11 positivi;?

- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 66 tamponi di cui 1 positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 430 tamponi di cui 16 positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 71 tamponi di cui 2 positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 16 tamponi di cui nessuno positivo.





Positivi di oggi: 87

Tamponi di oggi: 1667



Totale complessivo positivi Campania: 3.604

Totale complessivo tamponi Campania: 35.448