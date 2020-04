In Italia 1984 nuovi casi e altri 431 morti Si arriva a quasi 20mila decessi (19899) dall'inizio dell'epidemia

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile parlano di un aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) pari a 1984 unità (ieri erano stati 1996).



Oggi sono ricoverate in terapia intensiva 3343 persone, 38 meno di ieri. Sono ricoverate con sintomi 27847 persone, 297 meno di ieri.



Resta alto il numero delle vittime. Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte 431 persone (ieri le vittime erano state 619), arrivando a un totale di decessi 19899.



I guariti raggiungono quota 34211, per un aumento in 24 ore di 1677 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2079 persone