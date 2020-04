Covid-19: i più colpiti gli ipertesi. Tosse sintomo principale Lo studio di "I-vir divulgazione scientifica" sul virus e sui casi

Come colpisce il Coronavirus? Quali sono le fasce d'età più colpite? I sintomi più comuni? Un'analisi che ha compiuto la pagina social “I-vir Divulgazione Scientifica” cerca di fare il punto sulla situazione sulla base dei dati Istat.

Al 6 aprile è emerso che la maggior parte dei decessi (il 60 per cento) è avvenuto in Lombardia, (in Campania invece lo 0,6 per cento dei decessi) l'età media dei deceduti è di 80 anni, mentre l'età media dei pazienti diagnosticati positivi è di 62anni. Il 96,8 per cento dei pazienti deceduti ha almeno una patologia cronica e il 61,9 per cento ha 3 o più patologie.



I sintomi più frequenti prima del ricovero ospedaliero sono febbre, nel 76 per cento dei casi, dispnea, nel 72 per cento dei casi, tosse nel 39 per cento dei casi.



Tra le patologie preesistenti in chi è deceduto con il coronavirus nel 22,5 per cento dei casi c'è la fibrillazione atriale, e nel 16 per cento scompensi cardiaci. Attenzione agli ipertesi: il 70,6 per cento quasi 1000 casi, aveva problemi di questo tipo, e poi l'isufficienza renale cronica (23,1 per cento).