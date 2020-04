"Ricorrere a ossigeno e ozono terapia contro Covid" Così Pedrazzini, deputato guarito da covid con ossigeno ozono terapia

L’ossigeno ozono terapia è uno strumento utilizzato da molti anni in Italia e riconosciuto come antivirale. Chiediamo perciò al governo che il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il ricorso a questa pratica medica venga implementato e reso disponibile in più strutture pubbliche”. Così il deputato di Cambiamo! Claudio Pedrazzini, guarito dal Coronavirus anche grazie all’ossigeno ozono terapia, che a Uno Mattina, in onda su Rai 1, ha illustrato la propria esperienza di cura domiciliare. “Attualmente ci sono diverse strutture sanitarie che ricorrono all’ossigeno ozono terapia - prosegue -, da Milano a Brescia, da Vimercate a Parma, passando per Bergamo, Palermo, Napoli, Teramo, Lecco, Torino, Pavia, Roma. Sono attivi anche alcuni servizi domiciliari come a Pisa, Avellino, Alessandria, Vicenza e Giulianova. In tutti questi casi i protocolli seguiti sono della Società scientifica di Ozono terapia (SIOOT) e stanno dimostrando che, se praticata in maniera precoce sugli ammalati positivi, l’ozono terapia è in grado di contrastare i gravi effetti del virus. Per questo auspichiamo che si persegua senza esitazione anche questa strada terapeutica”, conclude