Coronavirus, De Luca ci ripensa: verso ok a cibo da asporto In corso una riunione della task force della Regione Campania

Dopo il pressing dei ristoratori e delle associazioni di categoria del food delivery in campania il governatore De Luca potrebbe ripensare al suo provvedimento di totale chiusura. E' in corso a una riunione della task force della Regione Campania per valutare la possibile apertura, dall'inizio della prossima settimana, delle attività legate al cibo da asporto, alle librerie e alle cartolerie. La task force sta lavorando alla definizione delle misure precauzionali a tutela dei dipendenti e degli utenti, a cominciare dagli interventi di disinfezione e sanificazione dei locali dopo molte settimane di inattività. A riaprire potrebbero essere quelle attività di ristorazione che già svolgevano attività di consegna a domicilio.