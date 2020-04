Conte: ok dall'Europa a recovery fund "E' passato il principio che si tratta di uno strumento urgente"

Ok a un Recovery Fund Urgente dall'Europa. Lo ha annunciato in una conferenza lampo il premier Giuseppe Conte: "Tutti i paesi sono concordi: si interverranà alla creazione di Recovery Fund di dimensione sufficiente a intervenire sui settori e le regioni più colpite E' passato il principio che è lo strumento urgente e l'Italia è in prima fila a chiederlo. Uno strumento del genere era assolutamente impensabile fine ad ora e dunque importantissima è stata la lettera che l'italia ha firmato assieme ad altri 8 paesi: ci auguriamo che renderà la risposta europea molto più solida, molto più forte e molto più coordinata". Da valutare quali saranno i tempi e soprattutto i contenuti relativi ai recovery found. Il mandato è per la Commissione Europea per analizzare l'esatto fabbisogno del fondo.

E in realtà restano profonde divergenze sul modus operandi, coi paesi del nord che sono contrari all'idea di un piano di investimenti a fondo perduto che è quello che vorrebbero paesi come Italia e Spagna.