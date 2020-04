Gigione: "Italia, sarai forte più di prima, ci abbracceremo" Una canzone contro il coronavirus che unisce il Paese e rafforza il senso di comunità

"Da quando il mondo è mondo, l'Italia è tanto amata. Per noi sei la più bella, nessuna è come te. Per questa pandemia che piove su di noi, sembra di stare in guerra, ma tutto passerà. Italia sarai forte più di prima. Ci abbracceremo forte e vinceremo per vivere una vita che sia migliore in questo secolo che va. La nostra Italia bella vincerà."

Una canzone contro la maledizione del Covid 19. Una canzone per attirare la benedizione e immaginare un futuro nuovo e migliore. Gigione, super star delle piazze italiane, cantautore nazional popolare, in attesa di riabbracciare il suo pubblico torna in video con una hit dedicata alla volontà di ripartire e riabbracciarsi. Un canto che unisce il Paese e rafforza il senso di comunità. Nulla sarà come prima, è la consapevolezza del momento. Intanto pensiamo positivo, è l'auspicio di Gigione che scalda l'ugola e infiamma il popolo del web con una hit carica di speranza-

E dal Re del piazze, da colui che è riuscito negli anni a battere ogni record di pubblico, da una capo all'altro della nazione e persino all'estero un saluto affettuoso a tutto il popolo campano, messo a dura prova da questa epidemia e ai tanti fan in Italia e nel mondo. Il primo concerto, quando la bella Italia vincerà, sarà dedicato a tutti gli eroi e a quanti purtroppo non ce l'hanno fatta.

"Torneremo più forti di prima, la musica sarà la nostra forza, non molliamo, tutti insieme, uniti, ce la faremo."