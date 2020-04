Il Papa contro la Cei: "Obbedire a disposizioni anti-covid" Così prima del messa a Santa Marta dopo che i vescovi avevano accusato di "Limitare libertà culto"

"In questo tempo nel quale si comincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e dell'obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni". Lo ha detto il Papa nell'introduzione della messa a Santa Marta. Una frase che ha l'aria di una sconfessione rispetto alla dura presa di posizione della Cei che aveva accusato il Governo di limitare la libertà di culto dopo che il premier Conte era intervenuto in conferenza stampa domenica scorsa.