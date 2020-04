Zero posti in treno e aereo: esodo da nord a sud il 4 maggio Data della fine del lockdown: aerei e treni presi d'assalto

Un nuovo esodo da nord a sud. E' quel che accadrà il 4 maggio, quando terminerà il lockdown e chi vuole potrà far ritorno al proprio domicilio, residenza o abitazione come previste nell'ultimo decreto. Pochissimi i posti disponibili in treno da Milano a Napoli, tanto che sono state messe a disposizione due nuove frecce da Trenitalia, che in ogni caso potranno viaggiare piene a metà secondo decreto. Zero posti disbonibili per chi vuol tornare anche sugli aerei. Un dato che preoccupa molto le istituzioni che temono si possano verificare scenari simili a quelli dello scorso 7 marzo, quando in tanti si riversano nelle stazioni del nord prendendo d'assalto i convogli diretti a sud. Monitorati anche gli autobus, scelti da chi non sta trovando posto su treni o aerei.