Fase 2, De Luca: tamponi a chi torna in Campania dal 4 maggio Il Governatore in consiglio regionale conferma: ci attendiamo arrivi massicci dal Nord

Salgono a 12 le Frecce da oggi sulla linea Alta velocità direttrice Nord-Sud tra Torino, Milano e Napoli. E sale anche la paura per i rientri. L'ultimo dpcm di Conte ammette il ritorno presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ma le regioni del Sud temono una nuova fuga come quella di marzo.

il governatore della Campania Vincenzo De Luca ieri ha chiamato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese esprimendo tutta la sua preoccupazione: arrivi di massa e incontrollati possono determinare l'espansione del contagio e vanificare i sacrifici fatti per due mesi.

Dunque le misure e i controlli sarano strettissime: tamponi per tutti coloro che giungeranno in Campania da altre regioni da lunedi 4 maggio e quarantena obbligatoria di due settimane. Lo ha annunciato De Luca intervenendo questa mattina durante la seduta del Consiglio regionale della Campania convocata oggi per discutere dell'emergenza Coronavirus. I consiglieri erano stati convocati anche ieri, ma a causa di problemi tecnici e impreparazione la seduta era stata rinviata.

Dunque chi arriva in Campania sarà segnalato all'Asl e potrà essere sottoposto a tampone e dovrà rimanere chiuso in casa 14 giorni.

De Luca ha invitato i sindaci a segnalare alle Asl e alla Regione gli arrivi nell’ambito dei propri territori. controlli preventivi saranno mantenuti e rafforzati nelle stazioni ferroviarie di arrivo, l'appello è che anche per le stazioni di partenza dal nord perché avvenga lo stesso controllo.

D’accordo anche il sindaco Luigi de Magistris che in un video su repubblica fa appello alla responsabilità.

Nel corso del Consiglio si è parlato anche della questione trasporti e della difficoltà a garantire il distanziamento sociale su treni regionali, metropolitane, autobus, funicolari. "Avremo problemi di trasporto pubblici – conferma il presidente della Regione Campania – avevamo ridotto del 70% il trasporto locale, ma se ripartono attività produttive dobbiamo pensare ad una ripresa del trasporto pubblico. Sarà complicato mantenere le distanze, io credo che dovremo prevedere fasce orarie (di potenziamento dei servizi ndr.) per attività commerciali, uffici pubblici". De Luca conferma che dal 4 maggio ci saranno incontri con altri comparti produttivi travolti dalla crisi Covid-19: quello turistico alberghiero, quello di cultura e spettacolo e lo sport.