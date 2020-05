Aglianico cura anti covid: via sperimentazione ospedale Colli Dalla miscela di polifenoli estratte da vinacce una cura contro Virus. Nulla osta anche dall'Aifa

Il Comitato etico dell’azienda ospedaliera dei Colli di Napoli ha dato il via libera alla sperimentazione del Taurisolo per la cura anti-Covid 19. Si tratta di una miscela di polifenoli estratti dalle vinacce rosse di #Aglianico. E’ una miscela già brevettata (come nutraceutico col nome di Fluxovas) da Ettore Novellino, docente Ordinario di Farmacia presso il dipartimento dell’Università Federico II. Anche l’Aifa, che in un primo momento aveva negato il via libera, ha poi chiarito che i nutraceutici non necessitano di autorizzazione al contrario dei farmaci.