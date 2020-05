Ascierto: "Possibile seconda ondata: il virus circola ancora" "Vaccino? Stiamo pianificando lo studio per la sperimentazione sull'uomo"

Verso la sperimentazione del vaccino, cui, ribadisce di volersi sottoporre per testarlo Paolo Ascierto, oncologo e ricercatore del Pascale di Napoli, in prima linea nella lotta al Covid con il Tocilizumab, farmaco contro l'artrite sperimentato ormai in tutto il mondo.

Su facebook Ascierto scrive: "In questi giorni all'Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale" stiamo pianificando lo studio clinico per la sperimentazione sull’uomo del vaccino contro il COVID-19 e verso ottobre-novembre dovremmo essere pronti a partire".



Ma Ascierto invita anche, come spesso fatto negli ultimi giorni, alla prudenza visto che il virus è ancora presente e i numeri, bassi, di oggi sono frutto delle chiusure dei giorni scorsi: "Intanto, il virus circola ancora e ci sono ancora persone infette. I contagi sono diminuiti grazie al lockdown ma il pericolo non è scampato e non abbiamo certezze che il virus abbia perso la sua carica virale. Una seconda ondata è possibile quindi le misure di sicurezza sono il primo modo per metterci al sicuro, nell’attesa di un vaccino. #mettetelamascherina #COVID19"