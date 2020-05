De Luca: "Al Nord ammuina al sud rigore: è cambiato tutto" Il governatore: "Apriamo tutto ma per sempre, quindi con attenzione. Qui misure meno severe"

In aggiornamento

Consueta diretta streaming del governatore della Campania Vincenzo De Luca: "Secondo voi perché il Governo ha fissato la data del 18 maggio? Perché i tempi di incubazione sono di 14 giorni, quindi vediamo se intanto scoppiano nuovi focolai. In Italia si ragiona come se epidemia non ci fosse più, crollata attenzione di tutti, cittadini e istituzioni. Ad oggi abbiamo quadro preoccupante che è la mancanza di controllo. Qui mascherina obbligatoria, ma in Italia ormai non controlla più niente nessuno.

Lavoro di questi giorni dei comitati scientifici è dire "arrangiatevi". Noi in Campania seguiremo nostra linea: riaprire tutto ma riaprire per sempre, senza rischiare di richiudere dopo pochi giorni.

Verificare cosa è accaduto in Campania: arrivate da nord quasi 25mila persone, 2mila in isolamento. Controlleremo per garantire massime condizioni di serenità. Manterremo impedimento a entrare in Campania da regione del Nord, e anche altre. Controlli rimangono in vigore.

Più flessibilità a regioni è stupidaggine : se non bloccjiamo mobilità i contagi aumentano.

Fase più difficile quella attuale: chiudere tutto semplice, fase 2 difficile con mille interessi in campo.

Ammuina la fanno al nord, rigore al sud sembra incredibile ma è così.

Per la sanità fase 2 è assolutamente sicura.

Regione Campania più efficiente e ci hanno dato la metà dei tamponi dati altrove. Per le mascherine ho dovuto fare il pazzo, e ne abbiamo ricevuto un terzo di quello che hanno avuto in altre regioni. Abbiamo fatto un miracolo: abbiamo numero più basso di decessi. Siamo la regione più efficiente d'Italia.

Ad Ariano nel fine settimana tampone sierologico per tutti.

In Campania imbecilli dicono fatti posti terapia intensiva ma non sono occupati, ringraziamo il padreterno. Continueremo a realizzare posti letto di terapia intensiva per autunno.

Ospedale Agropoli era chiuso con le catene, noi lo abbiamo riaperto e da giugno riapre pronto soccorso. Ripresa attività normale. Test sierologici possono essere fatti da privati. Tamponi solo in strutture pubbliche. Abbiamo situazione sotto controllo, non dobbiamo perderlo. Siamo la regione più difficile per la densità abitativa, se perdiamo il controllo sarà un ecatombe, perciò invito tutti a usare mascherina e essere prudenti. A Salerno due cafone senza mascherina volevano avere ragione contro vigili che facevano proprio dovere.

Se si fanno piani e soldi non arrivano abbiamo fatto poesie. In Campania soldi li diamo davvero. In queste ore protocollo d'intesa con Inps per pensioni minime a 1000 euro a maggio e giugno.

Prenderemo misure diverse per ristoranti e attività balneari : evidentemente distanza di 2 metri in piccoli ristoranti vuol dire chiuderli. Necessario aprire tutto giovedì, non lunedì, non c'è tempo per preparare misure più aperte della Regione. Noi vogliamo far aprire 90 per cento dei ristoranti. Da noi misure meno restrittive, noi vogliamo puntare a distanza di 1 metro tra clienti ma con pannelli protettivi tra un tavolo e altro. Se apriamo così nas e finanza faranno chiudere ristorante. Dobbiamo aprire in sicurezza.

Attività possono aprire tutte dalle 7 alle 23 di sera. Vogliamo dilatare al massimo. Si apre quando si vuole e chi vuole. Partono barbieri, parrucchiere, centri estetici. Sport.

Per le spiagge incontri nei prossimi giorni per misure più flessibile. La costa campana non è quella di Emilia o Veneto. Stiamo studiando misure che consentono ripresa ragionevole, e dunque con redditività e sicurezza. Seconde case: possibile andarci dentro la regione. Mobilità persone consentita in ambito regionale, Campania per la Campania si può andare ovunque.

Ministero economia ha rubato 240milioni di euro di Irpef alla Campania. Bloccati per la sciatteria del Governo. A Conte ho detto che da un mese facciamo il balletto con ministero. Mi auguro che ci dia buone notizie. Riprese attività ordinarie. Dato incarico di ripulire discariche in area nord e provincia Napoli. Ambiente: risultati importantissimi, altra bandiera blu. Siamo regione più sicura per sanità e più bella.

Fonderie Pisano: non ci sono condizioni per riaprire.