Nuovo appello di Ascierto: "Aumenta rischio contagio: attenti" Il medico e ricercatore: "Più gente in strada= rischio maggiore. Usare mascherine e disnfettanti"

Nuovo appello di Ascierto in vista delle riaperture. Il medico e ricercatore attraverso i social ha chiesto ai cittadini di indossare i dispositivi di protezione, facendo attenzione e utilizzando i disinfettanti per le mani, ricordando che questi sono strumenti con cui in questa fase bisognerà convivere: "Da lunedì riprenderanno diverse attività, ma questo non significa abbassare la guardia ... tutt'altro! Adesso è il momento di aumentare l'attenzione perché aumentando il numero delle persone in giro, aumentano le possibilità di infezione. Mascherine, distanziamento sociale e igienizzanti per le mani rappresentano oggi più che mai strumenti necessari! #COVID19 #nonrompetelerighe #fase2"