Mascherine: a breve addio all'obbligo di indossarle? Il 15 giugno scade l'ordinanza che ne prevede l'obbligatorietà anche all'aperto

Sulle mascherine e relativo obbligo di indossarle in strada De Luca ha insistito e sta insistendo ancora, individuandole come strumento chiave per contenere il contagio. Ma è possibile che nei prossimi giorni in Campania, se i numeri rimanessero quelli di oggi o si arrivasse a contagi zero, si possa arrivare ad un allentamento e a rivedere gli obblighi in merito? Tecnicamente è possibile: il 15 giugno scadono diverse ordinanze attualmente in vigore tra cui, appunto quella sull'utilizzo opbbligatorio della mascherina. Se non rinnovata, dunque, l'utilizzo della mascherina resterà obbligatorio solo nei luoghi pubblici al chiuso: ristoranti, negozi, centri commerciali e quant'altro.

Un'ipotesi che dovrà naturalmente passare sotto il microscopio dell'Unità di Crisi, che valuterà l'opportunità di eliminare l'obbligo ovviamente alla luce della situazione, e in caso di miglioramento con il raggiungimento di contagi zero e considerando che a breve arriveranno temperature difficilmente conciliabili con un utilizzo prolungato della mascherina, è possibile che l'obbligo possa venir meno.