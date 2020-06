Ascierto: "Peggio passato? Sì, ma non è passato il pericolo" "Covid ha perso virulenza? Non lo sappiamo ancora, nè sappiamo se tornerà più forte"

“Il covid non esiste più?” La frase di Zangrillo ha fatto scalpore, ma nella comunità scientifica c'è chi predica cautela. Come Paolo Ascierto, medico e oncologo del Pascale che per primo ha sperimentato il tocilizumab sui malati covid, che nell'ultimo appuntamento con Gigi & Ross in streaming, in maglia dell'Arsenal (ben più gradevole di altre maglie comparse in precedenti occasioni), ha spiegato che : “Diverse situazioni non mi sono piaciute, il covid c'è ancora, seppur con una riduzione del contagio importante, con una riduzione del numero di pazienti in terapia intensiva, ma il pericolo non è passato. Chi dice che è una bufala lo vada a dire ai cittadini di Bergamo, dopo quello che hanno passato”.

E sulle evidenze cliniche del virus e la sua perdita di virulenza: “Non sappiamo se è un dato certo, e se perde virulenza non sappiamo se, mutando di nuovo, ne riacquisterà in futuro per quella seconda ondata che temiamo”.

Il modello secondo Ascierto è Trapani: “Hanno fatto 28 giorni a contagi zero e ora sono covid free: quindi finché il virus circola dobbiamo stare attenti, e fare in modo che non circoli più”.