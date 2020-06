Covid: nessun decesso e 37 guariti nelle ultime 24 ore Il bollettino dell'Unità di Crisi

Il punto alle ore 23.59 di ieri:

Totale positivi: 4.821

Totale tamponi: 208.854



Totale deceduti: 415

Totale guariti: 3.537 (di cui 3.474 totalmente guariti e 63 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).



Il riparto per provincia:



Provincia di Napoli: 2.621 (di cui 1.001 Napoli Città e 1.620 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 687

Provincia di Avellino: 547

Provincia di Caserta: 462

Provincia di Benevento: 209

Altri in fase di verifica Asl: 295