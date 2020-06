CAMPANIA A QUOTA ZERO: NESSUN POSITIVO OGGI Su quasi 2500 tamponi nessun nuovo positivo

Finalmente. Nessun nuovo contagio in Campania: un dato che era nell'aria e che si attendeva da tempo. Si spera, anche se non è detto ovviamente, che sia uno 0 costante, l'inizio del percorso che porterà la nostra regione ad essere Covid free

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella giornata odierna sono stati esaminati complessivamente 2.485 tamponi di cui NESSUNO risultato positivo.



Questo il quadro di sintesi:

Positivi di oggi: 0

Tamponi di oggi: 2.485

Totale complessivo positivi Campania: 4.822

Totale complessivo tamponi Campania: 212.486





Dall'Unità di Crisi inoltre precisano: "NB. IN MERITO ALLE NOTIZIE DATE OGGI DA ALCUNI SINDACI RELATIVE A NUOVI POSITIVI SI PRECISA CHE SI TRATTA DI CASI DA NOI GIÀ INSERITI NEI BOLLETTINI PRECEDENTI DELL'UNITÀ DI CRISI E CHE NON SI TRATTA DUNQUE DI CASI NÉ DI IERI NÉ DI OGGI."