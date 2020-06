De Luca vuol vaccinare il 100 per cento di alunni e docenti Piano autunno: vaccinazioni anti influenzali a tappeto su anziani, alunni e personale scolastici

Vaccinare il 100 per cento dei bambini e degli over 65 contro l'influenza. E' il piano di Vincenzo De Luca per ottobre quando potrebbe arrivare una seconda ondata di Covid. Ma cosa c'entra l'influenza con il coronavirus? Secondo De Luca in questo mondo, con una copertura totale, si eviterebbe di confondere i sintomi dell'influenza stagionale con quelli del covid, che sono simili, consentendo così di affrontare con maggior decisione e senza equivoci il coronavirus.

E dunque, oltre agli over 65, categoria che come abbiamo visto è stata particolarmente esposta al covid e alle sue complicazioni e poi i bambini e il personale scolastico, visto che le aule possono facilmente trasformarsi in focolai. Un 100 per cento di insegnanti, bambini, personale amministrativo scolastico e anziani vaccinati rappresenterebbe secondo De Luca una solida base da cui far partire, questa volta preparati, la battaglia alla seconda eventuale ondata del coronavirus uscendo ancora una volta solo parzialmente toccati o magari indenni.