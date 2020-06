Regione: vietato sostare sul bagnasciuga in spiaggia Nuove linee guida: resta obbligo distanziamento, non si potrà restare sulla battigia

Arrivano le linee guida per le spiagge campane: valgono anche per quelle libere. Resta l'obbligo di distanziamento che vige per tutti quelli che non siano conviventi o congiunti, il divieto di assembramento e ogni ogni ombrellone dovrà avere a disposizione uno spazio di almeno 10 metri quadrati, calcolando la distanza di 3,2 metri da palo a palo. I bagnanti non potranno sistemarsi sulla battigia e si suggerisce la presenza di addetti alla vigilanza che dovranno controllare il rispetto delle norme. Il Sindaco dei vari Comuni campani potrà, con una ordinanza, adottare ulteriori prescrizioni. Le norme vanno ad integrare quelle diffuse alla fine di maggio, quando erano stato comunicate anche le linee guida per gli stabilimenti balneari.