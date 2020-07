Covid, torna la paura: altri due decessi e contagi in aumento Morti 85enne e uomo di 46anni: contagi forse dopo contatti con persone provenienti da Est Europa

Il convid miete altre due vittime in Campania negli ultimi giorni, facendo salire il totale a 436 decessi. Due decessi che si sono entrambi registrati all'ospedale Cotugno. Si tratta di un anziano che era stato ricoverato in terapia intensiva con patologie pregresse e di un 46enne di Giugliano, tra le vittime più giovani del covid in Campnia.

L'uomo aveva manifestato i primi sintomi circa due settimane fa, e il decorso della malattia è stato velocissimo: è stato trasportato al Cotugno e posto in terapia intensiva, ma non c'è stato nulla da fare ed è morto. Possibile che il contagio sia avvenuto stando a contatto con persone provenienti dall'est eEuropa. E non rallentano i contagi: ieri ce ne sono stati altri 16 nella Regione, quasi 80 da inizio settimana, un aumento del 56 per cento rispetto alla settimana precedente che pone la Campania tra le regioni italiane dove si regisrtra il numero più alto di nuovi contagi da coronavirus e molti di questi sono riferibili a contatti con persone provenienti da Serbia e altri paesi dell'est Europa.