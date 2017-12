Salvati mamma e figlio alla Malzoni. Miracolo di Natale Intervento salvavita ad Avellino: Salvi dopo un delicato intervento chirurgico

E’ stato un “miracolo di Natale”. Un intervento che ha salvato una madre e suo figlio regalando gioia, speranza, gioia, vita. Mamma e nascituro sono arrivati in condizioni disperate alla clinica “Malzoni” di viale Italia. La donna di 45 anni della provincia di Avellino era alla 35ma settimana di gravidanza. Aveva una emorragia nell’addome – aveva perso circa due litri di sangue – per una rottura spontanea dell’utero in gravidanza. Le sue condizioni erano disperate. I medici hanno subito capito la serietà e gravità delle condizioni della situazione.

Il primario del Pronto soccorso di Ostetricia, il professor Carmine Malzoni, stava scambiando gli auguri con gli operatori della struttura sanitaria e i pazienti. Il professore Malzoni, non ha esitato ad intervenite di persona: si è precipitato in sala operatoria. Dopo un delicato intervento è riuscito ad asportare l’utero della donna e praticare un taglio cesareo salvando entrambi. Il bimbo è nato in arresto cardiaco ma è stato subito rianimato in sala operatoria dai neonatologi della terapia intensiva. Dopo circa due ore era fuori pericolo mentre le condizioni di salute di sua madre, che ha subito quattro trasfusioni di sangue, non destano preoccupazioni. La gioia per tanti è stata enorme.L'intera equipe ha gioito nel vedere in salute entrambi.