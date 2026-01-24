Cento anni fa nasceva Salverino De Vito: il ricordo di Gianfranco Rotondi

Fu l'autore della legge per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile

L'anniversario

Avellino.  

"Oggi ricorre il centenario della nascita di Salverino De Vito, senatore dc dell’alta Irpinia, ministro del Mezzogiorno, autore della legge per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile. La democrazia cristiana lo ricorda con affetto e gratitudine".

Così sui social il presidente della "Democrazia cristiana con Rotondi" Gianfranco Rotondi ricorda l’ex ministro Salverino De Vito nel centenario della nascita.

Salverino De Vito è nato a Bisaccia in provincia di Avellino il 24 gennaio 1926, insegnante di professione.

Mandati

V Legislatura Senato
VI Legislatura Senato
VII Legislatura Senato
VIII Legislatura Senato
IX Legislatura Senato
X Legislatura Senato
XI Legislatura Senato

Gruppo Democratico Cristiano: Membro dal 5 luglio 1976 al 28 luglio 1976. Vicepresidente dal 29 luglio 1976 al 19 giugno 1979. 5ª Commissione permanente (Bilancio): Membro dal 27 luglio 1976 al 19 giugno 1979. Commissione di controllo sugli interventi nel Mezzogiorno: Membro dal 5 agosto 1976 al 19 giugno 1979 Commissione per la ristrutturazione industriale: Membro dal 27 ottobre 1977 al 19 giugno 1979. Convenzione Aeritalia aereomobili percorsi internazionali: Membro dal 27 settembre 1978 al 19 giugno 1979

