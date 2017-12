"Addio Maresciallo. Con te se ne va un pezzo di storia" Storico fondatore del Fralù

Difficile dirgli addio. Difficile dire addio ad Antonio Petitto, il maresciallo come amavano chiamarlo in tanti, che se ne è andato oggi in un gelido giorno di inverno. Sono davvero tante le manifestazioni di dolore e cordoglio che scorrono sul social per il padre di Daniela, storica fondatrice del Fralù, uno dei locali di maggiore ritrovo dei giovani avellinesi. Pochi mesi fa il Maresciallo aveva gioito per i tre decenni della fortunata attività commerciale, diventata un pò il marchio di famiglia per loro che da sempre conoscono, accolgono e intrattengo i giovanissimi del capoluogo. Domattina alle ore 10 ci saranno i funerali di Petitto, nella chiesa di San Ciro.

"Addio Maresciallo, resterai per sempre nei nostri cuori. Un vero signore, un uomo migliore. Ti ricorderemo per sempre". Un messaggio semplice che annotano i ragazzi del Fralù, con affetto immutato, e stima profonda per quell'uomo di altri tempi.