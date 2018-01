Ztl Avellino, vinto il ricorso: il Comune dovrà pagare La sentenza al Giudice di Pace. Potrebbe rappresentare un precedente.

di Andrea Fantucchio

Una sentenza che potrebbe lasciare il segno, sopratutto ad Avellino. Dove la guerra alle ztl è entrata da tempo nel vivo. Sono infatti centinaia i ricorsi già depositati da cittadini infuriati poiché sostengono di aver subito un torto. Oggi il Giudice di Pace ha annullato un verbale contestato dalla Polizia Municipale a un conducente di un noto istituto di vigilanza della zona, condannando il Comune.

Il cittadino multato è stato rappresentato dalla penalista Anna Esposito dello studio legale Fortunato. Diverse le contestazioni sollevate dalla difesa: fra le altre, violazioni del codice della strada e della segnaletica stradale prevista. Inoltre la sanzione contestata risulterebbe illegittima poiché contraria alla delibera di giunta comunale istitutiva della stessa Ztl. Insomma, secondo questa ricostruzione, sarebbe stato proprio il cittadino a subire il torto.

Come anticipato, si tratta di un precedente importante per le centinaia di denuncianti che si sono rivolti al Giudice di Pace. E che potrebbero presto essere risarciti, creando per altro un probabile danno erariale all'ente, e sancendo lacune nell'applicazione delle ztl.

Dubbi già sollevati dalle associazioni dei consumatori fra le quali: Movimento Difesa del Cittadino diGeneroso Testa, Federcosumatori di Fiorentino Lieto e Adoc Avellino di Gianluca De Cunzo.

Avevano evidenziato insufficienti indicazioni stradali, modifiche dell'orario di apertura o chiusura delle ztl non indicate correttamente, mancato rispetto della tutela dei dati personali, insufficienti giorni messi a disposizione per visionare le immagini oggetto di contestazione. Verbali di contestazioni che si affiancano a quelli depositati in Prefettura. Anche in questo caso si tratta di numerose contestazioni ancora in attesa di risposte.