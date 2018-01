Inaugurato il parco intitolato all'avvocato Tiziana Scarano Emozione, riflessione, commozione e ricordo a Venticano

Inaugurato il parco intitolato all'avvocato Tiziana Scarano. Emozione, riflessione, commozione e ricordo. L'ultima domenica di gennaio a Venticano ha segnato l'inizio di un nuovo percorso sociale e culturale nel segno del rispetto verso l'altra metà del cielo: la donna.

E ad una giovane donna scomparsa prematuramente mamma professionista brillante e assessore comunale è stato intitolato il parco adiacente la cavea comunale. L'amministrazione comunale di Venticano diretta dal sindaco Luigi De Nisco in collaborazione col forum dei giovani e quello delle donne ha voluto installare una panchina rossa come monito contro ogni forma di violenza. A seguire the letterario con reading della bravissima e coinvolgente scrittrice Emanuela Sica, racconti e poesie intermezzate da musica e consegna borse di studio in memoria di Tiziana Scarano a due giovanissimi studenti.

Il tutto si è svolto sotto la supervisione di Andrea Festa e sua figlia Evelina Festa (rispettivamente marito e figlia di Tiziana Scarano).

Ha presentato come sempre in maniera impeccabile la manifestazione, la giornalista Barbara Ciarcia, durante la quale con intermezzi musicali Emanuela Sica ha letto racconti e poesie sul tema della violenza di denere. Molto bella e di grande impatto la mostra permanente di alcuni disegni e poesie di Emanuela Sica.

Una giornata dei sentimenti e delle donne. Sentimenti di stima e gratitudine per una donna, Tiziana. Sentimenti di commozione per tutte le donne vittime di violenza.

Così Emanuela Sica:

"Mi sento onorata di essere stata scelta per presenziare e dare il mio contributo a questa grande ed importante manifestazione. Innanzitutto per il rapporto di amicizia e stima che mi legava alla cara Tiziana, una donna impegnata nel sociale, moglie e madre esemplare oltreché stimata professionista. Vedere il suo nome inciso all’ingresso del parco è stato emozionante e commovente. È stato inoltre importante, per me, raccontare la violenza di genere per non dimenticare e stigmatizzare questo fenomeno in triste ascesa."

Gianni Vigoroso