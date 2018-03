Guasto idrico alla rotatoria: rubinetti a secco nelle case Ghiaccio e disagi ad Ariano Irpino

Rubinetti a secco a Cardito e zone limitrofe della città a causa di un guasto alla rete idrica provocato con ogni probabilità dalle temperature assai rigide di queste ore. Sono stati residenti ed automobilisti in transito nella zona, a segnalare subito in serata l'accaduto a chi di competenza. E l'intervento dei tecnici è stato rapidissimo.

Le squadre dell'Alto Calore sono sul posto ma solo nella giornata di domani fa sapere il responsabile di zona Aldo De Furia, si potrà avere un quadro preciso della situazione. Il timore è che possa trattarsi di un guasto particolarmente serio.

Al momento l'erogazione dell'acqua è sospesa nelle case con notevoli disagi per numerose famiglie dopo che un'enorme quantità di essa si era già riversata sull'asfalto, formando lastre di ghiaccio pericolose, all'ingresso del Piano di Zona fino a raggiungere il vicino Palazzetto dello Sport.

Intanto sempre dall'Alto Calore Servizi di Avellino viene ribadita questa raccomandazione all'utenza:

Tutti i tubi esposti a possibili gelate vanno protetti nella maniera più accurata. Esistono degli appositi isolanti per tubi tra cui, lana di roccia o lana di vetro. In mancanza di questi materiali è possibile utilizzare coperte o pezzi di lana. Le stesse precauzioni vanno prese anche per i contatori dell’acqua. Più a rischio restano quelli sistemati all'esterno delle abitazioni. Se il contatore si è congelato, mai riscaldarlo con fiamma viva. Se fosse danneggiato dal gelo i cittadini devono avvisare immediatamente l’alto calore, anche se capita di notare perdite di acqua in modo da poter intervenire tempestivamente.

Il timore è che a causa del ghiaccio, così come accaduto già lo scorso anno possano verificarsi episodi del genere, con conseguenze notevoli sul fronte dell'emergenza idrica.

Gianni Vigoroso