Folate di pioggia e vento: allagamenti e disagi ad Ariano Situazione difficile al Corso Vittorio Emanuele

Folate di vento e pioggia dal primo pomeriggio in Irpinia. Disagi in queste ore ad Ariano soprattutto lungo Corso Vittorio Emanuele, meglio noto come Rione San Rocco, dove in un'abitazione gli occupanti si sono visti costretti a rimuovere l'acqua con i secchi in attesa dell'arrivo degli operai dell'ufficio tecnico comunale.

Allertati anche i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Disagi anche lungo la statale 90 delle Puglie tra le due direttrici Cardito e Martiri.

Un violento temporale che ha fatto seguito alle forti raffiche di vento di ieri e alla neve ed al ghiaccio dei giorni scorsi.

Circolazione difficile e ad alto rischio lungo le strade per la presenza di fango e detriti. Un'auto è finita fuori strada in località Brecceto, fortunatamente senza conseguenze per una donna del luogo. Lievi danni solo alla vettura e tanto spavento.

Gianni Vigoroso