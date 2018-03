Ariano, esplode la condotta, spaventosa cascata a Creta/VIDEO Scoppia la condotta principale lungo la strada che porta a Melito Irpino ed è di nuovo caos

di Gianni Vigoroso

Un boato nella zona e poi una colonna d’acqua impressionante verso l’alto esattamente come otto mesi fa. E’ ancora una volta Creta a far parlare di se ad Ariano Irpno. Scoppia la condotta idrica principale lungo la strada che porta a Melito Irpino ed è di nuovo caos.

Spaventosa la fuoriuscita di acqua dall'asfalto fino a raggiungere una punta altissima. E’ successo mentre era in atto un violento acquazzone. Ma per gli abitanti, di questa contrada sfortunata da anni, è oramai pane quotidiano.

Tempestivo l'arrivo dei Vigili del Fuoco di Ariano Irpino, insieme ai carabinieri e alla Polizia Municipale. Si tratta di una condotta idrica dell'Alto Calore, di 450 millimetri ben nota. Sul posto il vice sindaco Giovannantonio Puopolo insieme al consigliere comunale Michele Caso per assicurarsi innanzitutto delle condizioni delle famiglie e naturalmente i tecnici dell’Alto Calore.

L’erogazione dell’acqua è stata sospesa, disagi enormi su gran parte della città e comuni limitrofi, strada momentaneamente chiusa al traffico in attesa dell’esecuzione dei lavori. Una situazione insostenibile e non più tollerabile per questa gente.

Unn lungo calvario, una contrada che non trova pace da anni

Le tubazioni dell’acquedotto scoppiano continuamente e a nulla sono serviti finora gli interventi a ripetizione da parte degli operai dell’Alto Calore Servizi. Condotte sfibrate ormai saldate in più punti. Da anni si tampona così. Nella zona ci sono bambini, anziani ed ammalati. Hanno perso ormai anche la forza di combattere gli abitanti ed in modo particolare le donne della contrada che solo qualche settimana avevano mostrato con sdegno striscioni di protesta.

La storia

Il 25 maggio 2016 a Palazzo Santa Lucia, fu illustrato un piano straordinario per migliorare la viabilità regionale, intervenendo in modo strutturale sui punti strategici, attraverso un investimento complessivo per un importo di oltre 2 miliardi. Parte di questa somma destinata alla soluzione anche dei problemi di viabilità comunale. Nel piano, era stato stanziato un 1 milione di euro per questa emergenza. Ma dei lavori nessuna traccia fatta eccezione dei soliti interventi di riparazione. E da ieri sera siamo nuovamente punto e capo.