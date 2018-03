Il dopo burian: la Campania fa la conta dei danni Buche sulle strade e pioggia di richieste risarcimento danni.

di Gianni Vigoroso

Buche sulle strade e pioggia di richieste risarcimento danni. Il dopo burian rischia di dissanguare le casse comunali.

Situazione difficile ovunque in Campania a causa del passaggio dei mezzi spazzaneve e della notevole quantità di sale che è servita per sciogliere neve e ghiaccio. Ad Ariano Irpino, il quadro è piuttosto disastroso. Non si contano gli incidenti avvenuti nelle ultime ore.

Ha rischiato grosso nel Rione Martiri, lungo la strada che porta al bivio di Montecalvo, un automobilista del luogo, dopo lo scoppio di un pneumatico. Gravi i danni meccanici riportati. Sul posto la Polizia Municipale per rilevare l’accaduto.

Una richiesta di interventi continui al centralino di Piazza Mazzini, da un capo all’altro della città. Danni provocati dalle buche trappola si segnalano ovunque a partire da via Fontananuova.

Piccole voragini a macchia di leopardo, così come sta accadendo in queste ore a Roma dove in molti casi, si è deciso di chiudere la strade, essendo pericolosissime.

Nelle zone più a rischio incidenti, gli operai dell’ufficio tecnico comunale ci hanno messo una pezza ma il problema persiste ovunque e non è facile intervenire su tutta la rete stradale. Anche lungo la statale 90 delle puglie nel tratto Napoli - Foggia la situazione appare piuttosto difficile, con seri rischi soprattutto per ciclisti e centauri. Molto buche non sono neppure segnalate.

Intanto come già anticipato nei giorni scorsi è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa “Mavi Costruzioni” l’appalto dei lavori di sistemazione delle pavimentazioni di via Cardito, piano di zona Cardito, via Cardito/via Maddalena, via Maddalena/via San Domenico, via San Domenico/Piazza Duomo, via San Domenico/bivio via Riscatto, bivio via Riscatto/bivio via Sant’Antonio, bivio via Sant’Antonio, via Martiri, via San Leonardo, via Calvario e via Fontananuova.

Il Comune ha previsto un investimento complessivo pari a 700.000,00 euro (le economie del ribasso rispetta alla base di gara saranno utilizzate per ulteriori interventi ancora da definire). Risorse del bilancio dell’ente, derivanti dall’avanzo di amministrazione, quindi non si ricorrerà a mutui.

Il progetto prevede il rifacimento completo del manto stradale partendo dalla rimozione totale dell’asfalto ammalorato, la sistemazione dei marciapiedi e una serie di manutenzioni straordinarie, oltre alla realizzazione di una nuova segnaletica. Un intervento integrale, per un restyling delle arterie comunali che registrano le maggiori criticità.

Alla gara d’appalto hanno partecipato 241 ditte. Al termine dell’iter tecnico-amministrativo c’è stata l’aggiudicazione definita all’impresa “Mavi Costruzioni”, a marzo ci sarà la stipula del contratto, dopodiché potrà partire l’intervento.

“I lavori cominceranno non appena le condizioni meteorologiche saranno favorevoli. A fine nese è prevista una nuova perturbazione. In ogni caso, è previsto un piano di comunicazione ai cittadini per informarli del programma di interventi, al fine di ridurre al minimo i disagi che inevitabilmente si verificheranno - spiega il vice sindaco Giovannantonio Puopolo - questo piano complessivo mette fine a non poche problematiche che sarebbe stato difficile risolvere con la manutenzione ordinaria”