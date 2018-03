I pellegrini dell'arianese si mobilitano per Papa Francesco Prevista una folta affluenza dal versante dell’Ufita, Baronia e Cervaro a San Giovanni Rotondo

di Gianni Vigoroso

I pellegrini arianesi si mobilitano per accogliere con calore e immensa gioia Papa Francesco a San Giovanni Rotondo il prossimo 17 marzo. E’ qui che si prevede una folta affluenza dal versante irpino dell’Ufita, Baronia e Cervaro.

Ad organizzare uno dei viaggi più consistenti, l’arianese Michele Dotolo spinto dalla profonda devozione e attaccamento alla terra del Gargano, in modo particolare a San Michele Arcangelo e San Pio. "C'è stata un'adesione gradiosa, due pullman sono pronti per partire alla volta di San Giovanni Rotondo e c'è ancora tanta gente che vorrebbe aggregarsi a noi." Una preghiera e una benedizione ai fedeli arianesi viene rivolta dal Vescovo Sergio Melillo da sempre vicino al gruppo di preghiera capeggiato da Dotolo.

Il programma:

Partenza da Ariano Irpino ore 5:30 piazzale Euro Spin. Arrivo previsto ore 8:30 al parcheggio dei bus. Ore 9:00 partenza con navetta fino alla chiesa. Ore 11:00 celebrazione di Papa Francesco. Ore 12:30 fine della messa ritorno con navetta al pullman. Da qui partenza direzione Monte Sant'Angelo. Pranzo previsto per le 13:30 circa.

Il pontefice sarà dalle 8 alle 9 prima a Pietrelcina e dalle 9,30 alle 13 a San Giovanni Rotondo. L’atterraggio avverrà al campo sportivo “Antonio Massa”. Francesco verrà accolto da Michele Catoro, arcivescovo di Manfredonia – Vieste - San Giovanni Rotondo, e da Costanzo Cascavilla, sindaco di San Giovanni Rotondo. A seguire l’immediato trasferimento in auto verso l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”. Dal piazzale antistante l’ospedale il Santo Padre saluterà e benedirà gli ammalati, senza scendere dall’auto, raggiungerà poi il Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”. Alle ore 10,00 all’arrivo al Poliambulatorio, verrà accolto da Domenico Crupi, direttore generale della “Casa Sollievo della Sofferenza”, seguirà poi la visita ai bambini degenti nel reparto.

Mercoledì 14 marzo intanto le comunità di Madonna del Carmine e San Giovanni, guidate dal parroco Don Raffaele Iorizzo partiranno alla volta di Roma per partecipare all'udienza di Papa Francesco. Il raduno è fissato alle 2.30 presso la casa canonica di via San Domenico. Prevista la visita alla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme dove sono custodite le reliquie della croce del Signore e la tomba di Nennolina. Seguirà la celebrazione.