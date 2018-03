Piccoli studenti a lezione di Polizia ad Ariano Fare scuola è anche questo

di Gianni Vigoroso

Curiosità e grande interesse sia da parte degli alunni che dei loro insegnanti. Una vera e propria visita guidata all’interno dei vari reparti del Commissariato di Polizia Ciriaco Di Roma di Ariano Irpino, per le classi quarte dell’istituto comprensivo Giulio Lusi, scuola primaria Martiri. A fare gli onori di casa e ad accogliere i piccoli ospiti, il vice questore Maria Felicia Salerno, che ha ben gradito la richiesta formulata dal dirigente scolastico Maria Cristina Bottigliero, nell’ambito del progetto nazionale della Polizia di Stato: L’a bi ci, per pedalare in sicurezza.

“Mobilità sostenibile, sport, divertimento, aggregazione ma anche ­filoso­via di vita sono, oggi, le peculiarità tipiche della bicicletta, mezzo di trasporto versatile, ecologico e alla portata di tutti. Per i più piccoli, la bicicletta è il primo veicolo e, la scoperta di nuovi spazi attraverso le due ruote, può rappresentare un prezioso strumento di educazione stradale, per imparare, in modo divertente e creativo, il rispetto delle regole. Per questo è nata l’idea di dedicare alle “due ruote” una particolare attenzione affinchè la consapevolezza dei pericoli della strada ed il rispetto delle regole possano consentire, ad ognuno di noi, di pedalare in sicurezza. volte per il cittadino non è semplice capire come siamo organizzati, cosa facciamo e soprattutto come sono distribuiti i vari uffici sul territorio nazionale. Il nostro lavoro riguarda una serie di materie, per agevolarne la comprensione ve li presentiamo divisi per settori di intervento.”

Dopo una breve presentazione della mappa degli uffici, i bambini hanno toccato con mano i vari ambienti dal centralino, cuore pulsante del commissariato al reparto volanti e polizia scientifica.

“La caratteristica principale delle Volanti è quella di pattugliare costantemente il territorio con l'utilizzo delle autovetture, le famose "pantere", con i classici colori della Polizia.La Sezione volanti è formata da Nuclei, con equipaggi costituiti da due operatori ciascuno, che assicurano il servizio nell'arco delle 24 ore.”

E poi esempi pratici, come funziona il 113. Cosa succede quando un cittadino chiama il numero di emergenza. L'attività svolta dalle Volanti ha infatti come punto di partenza proprio la telefonata che l’utente effettua per richiedere soccorso.

“Gli operatori del pronto intervento che rispondono sulle linee telefoniche dedicate, raccolgono la richiesta del cittadino e si informano su tutti gli elementi fondamentali dell'accaduto. Poi passano la richiesta di aiuto al vicino addetto alle comunicazioni radio, il quale immediatamente invia la Volante di zona o quella comunque disponibile, mettendola a conoscenza degli elementi essenziali della richiesta. Nel complesso l'intervento che ne seguirà, sarà rapido ed efficace proprio nell'ottica di poter fornire al cittadino il miglior supporto professionale possibile.”

Grande curiosità ed entusiasmo da parte dei bambini nel reparto di Polizia scientifica, struttura centralizzata che interviene quando, per l'espletamento di accertamenti di polizia giudiziaria e preventiva, sono richieste particolari competenze nel campo delle scienze biologiche, chimiche, fisiche, dattiloscopiche. Visita al laboratorio di analisi dove, grazie all'introduzione di tecnologie all'avanguardia, ed al continuo lavoro di aggiornamento, si è dato concreto corso al programma di potenziamento attuato dal dipartimento di pubblica sicurezza per consentire il più idoneo svolgimento dei compiti istituzionali.

Tantissime le domande rivolte al dirigente Salerno e ai suoi uomini da parte dei bambini. In sintesi, una giornata formativa importante, ricca di contenuti ed entusiasmante per tutti. Fare scuola è anche questo.