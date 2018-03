Una giornata dedicata agli adolescenti diversamente abili Un corso di manovre di disostruzione delle vie aeree al Mainieri di Ariano Irpino

Una giornata dedicata agli adolescenti diversamente abili della Fondazione Vincenzo Mainieri, Centro Socio Educativo di Ariano Irpino.

L’Associazione l’albero del cuore A.P.S. in collaborazione con il consiglio di amministrazione della Fondazione e con la coordinatrice del piano di zona sociale ambito A1, la psicologa Giuseppina Tiso ha organizzato un corso di manovre di disostruzione delle vie aeree e taglio degli alimenti in sicurezza secondo linee guida internazionali per i dipendenti del Centro Sociale Educativo. Ospiti dell’evento anche i genitori dei ragazzi che hanno imparato come mettere im pratica le manovre salvavita.

"Il soffocamento da corpo estraneo - spiega l'esperto medico del 118 Pasqualino Molinario da sempre in prima linea in tema di prevenzione - rappresenta un problema rilevante di salute pubblica: esso costituisce una delle principali cause di morte nei bambini di età inferiore ai 3 anni, ma la quota di incidenti rimane elevata fino ai 14 anni di età. Viene stimato che, in Europa, ogni anno, 500 bambini muoiano soffocati. In Italia mediamente un bambino la settimana, 50 bambini all’anno perdono la vita per soffocamento da corpo estraneo spesso causato da cibo, perche’ chi li assiste nei primi drammatici momenti non è formato a queste manovre : con poche manovre semplici è possibile affrontare un’emergenza.

Gli alimenti costituiscono una delle cause principali di soffocamento in età pediatrica: tra il 60% e l’80% degli episodi di soffocamento è imputabile al cibo: un’ottima preparazione su come agire è fondamentale per evitare la morte o conseguenziali danni anossici (da mancanza di ossigeno).

Negli ultimi anni sono state promosse, da parte di associazioni scientifiche e di istituti di salute pubblica, diverse iniziative finalizzate alla prevenzione del soffocamento da cibo che insegnano alle famiglie, e più in generale a tutti coloro i quali sono responsabili della cura del bambino (educatori, operatori delle mense scolastiche), quali sono gli alimenti pericolosi e come prepararli al fine di minimizzare il rischio di soffocamento. E’ fortemente raccomandato prevedere la presenza costante di personale che abbia seguito un corso di disostruzione delle vie aeree nelle strutture presso le quali vi sia la somministrazione di alimenti e che abbiano un elevato afflusso di utenza pediatrica."

Esprimono soddisfazione per la riuscita dell’evento, la Presidente dell’associazione l’albero del cuore Anna Pellecchia, ostetrica e Istruttore internazionale Blsd Aha e Pasqualino Molinario vice presidente, medico di medicina d’urgenza 118, direttore corsi Blsd ed istruttore internazionale.

"La mission principale dell’associazione è quella di diffondere le manovre salvavita in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e di morte improvvisa. Ringraziano il Consiglio di amministrazione della Fondazione Mainieri, la coordinatrice del centro Diurno e ci complimentiamo con gli operatori del Centro e i genitori che hanno imparato semplici manovre che se effettuate precocemente consentiranno di poter salvare una vita umana in attesa dell’arrivo dei soccorsi avanzati 118.

Gianni Vigoroso