Le congratulazioni dell'Asl di Avellino a Luigi Pasquale Neo eletto presidente nazionale della società italiana di endoscopia digestiva

L'Asl di Avellino esprime le più vive congratulazioni a Luigi Pasquale, direttore dell'Uoc di Gastroenterologia e della divisione di Medicina del Polo ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino, neo eletto presidente nazionale della società italiana di endoscopia digestiva (Sied).

Pasquale rappresenta un punto di riferimento per l'azienda sanitaria locale e non solo, per le doti umane e professionali, quale espressione delle eccellenze irpine nel panorama sanitario nazionale.

A Luigi Pasquale vanno i più sentiti auguri per il traguardo raggiunto da parte della direzione generale dell'Asl di Avellino.

Redazione Av