Avellino: aumento Tari. «Ingiusto e ingiustificato» I referenti delle associazioni in difesa dei cittadini

«Desideriamo esprimere il nostro stupore e la nostra contrarietà in merito agli imminenti aumenti della TARI 2018, che il Comune di Avellino si accinge a deliberare. I contestati aumenti sono da considerarsi ingiusti ed ingiustificati, in rapporto alla media del costo del servizio di gestione dei rifiuti e alla tanto pubblicizzata economicità ed efficienza del nuovo sistema di raccolta». Lo spiegnao i referenti avellinesi di Adoc, Federconsumatori e Mdc.

«Lo scorso anno, pur apprezzando il tentativo di riduzione delle tariffe, denunciammo la modalità poco ortodossa con la quale fu attuata tale riduzione. Lo scorso anno abbiamo assistito ad incongrui abbattimenti del 50 % per le utenze non domestiche, che hanno creato una situazione di disparità con gli utenti residenziali e molto probabilmente un ammanco nella copertura dei costi.

Avevamo segnalato come una famiglia di 4 persone proprietaria di una casa di 100 MQ, avrebbe pagato una tariffa superiore a quella di un istituto bancario di pari dimensioni.

Avevamo chiesto che le riduzioni venissero concentrate sulle famiglie a basso reddito o numerose. Avevamo chiesto di rivedere il calcolo presunto della tariffa variabile per le abitazioni prive di residenti. Abbiamo da ultimo chiesto una riduzione della tariffa per i nuclei familiari che attuano il c.d. compostaggio domestico. Raramente veniamo ascoltati ed altrettanto raramente ci viene consentito di esprimere il nostro parere consultivo e non vincolante, come per Legge.

Anche in questo caso, siamo certi che si possa ulteriormente ragionare su soluzioni alternative, che garantiscano l’invarianza della tariffa per gli utenti residenti. Pertanto, confermiamo la nostra netta contrarietà ai paventati aumenti, chiediamo un incontro urgente con l’assessore Iaverone, sollecitiamo i consiglieri comunali a valutare attentamente le proposte e ci riserviamo di intraprendere ogni ulteriore azione nell’interesse degli utenti».