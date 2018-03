Avellino, Villa Comunale ancora chiusa: è polemica Interviene l'unione nazionale consumatori.

"La Villa Comunale di Avellino è ormai chiusa da più di un mese. Pare che qualche sconsiderato abbia seminato un po' di polpette avvelenate per le aiuole, o almeno quelle che una volta erano. Però ci sembra eccessivo il tempo utilizzato dall'Amministrazione comunale per risanare l'ambiente (avranno chiamato i carabinieri dei Ris?)."

Così in una nota Enrico Ferrara, delegato provinciale unione nazionale consumatori.

"Come al solito, i problemi di Avellino, anche se di modeste difficoltà, diventano eccessivi e complicati per la solita insipienza politica che contraddistingue più di qualche amministratore della nostra città. In ogni caso, come Unione Nazionale Consumatori, facciamo appello al Sindaco Foti perché la Villa Comunale riapra al più presto al servizio e allo svago dei cittadini, anche in considerazione dell'approssimarsi della bella stagione."

