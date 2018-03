FOTO / Furgone sbanda e si ribalta: Variante paralizzata Sulla Variante Sette bis autocarro di traverso

di Siep

Lunghe code e traffico paralizzato sulla Variante Sette Bis per un incidente. E' servito l'arrivo dell'autogru per rimettere in assetto un grosso furgone che si è ribaltato finendo di traverso. Code chilometriche e soccorsi in corso. Sul posto due ambulanze per prestare soccorso ai feriti. Due le persone rimaste pare solo lievemente contuse. Ma le operazioni di intervento sono difficili, sul posto sono presenti pattuglie dell'Anas e anche personale dell'Asl. L'area è stata chiusa. I tecnici dell'azienda sanitaria sono dovuti intervenire perchè il furgone è adibito al trasporto alimentare. I prodotti sono finiti sulla carreggiata, almeno una piccola parte. Dunque, come da procedura, servirà l'analisi dei materiali per decidere se potranno essere utilizzati.