Viabilità, sottoscritti nuovi protocolli d’intesa in Provincia

Firmati oggi a Palazzo Caracciolo nuovi protocolli d’intesa tra la Provincia e le Amministrazioni Comunali per predisporre una serie di interventi sulla rete viaria.

Il presidente Domenico Gambacorta ha sottoscritto gli accordi con i sindaci di Montella, Ferruccio Capone e di Taurano, Salvatore Maffettone.

I protocolli consentono la predisposizione dei progetti relativi all’esecuzione di lavori di miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade provinciali ricadenti nei rispettivi territori.

Attraverso tali accordi si punta a velocizzare l’iter per la redazione dei progetti, al fine di consentire alla Provincia di attivare e utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuabili e acquisibili, anche presso la Regione Campania, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento.

Nei mesi scorsi, identici protocolli d’intesa sono stati sottoscritti con i Comuni di Summonte, Chiusano San Domenico, Teora, Lapio, Aiello del Sabato, Capriglia Irpina, Mirabella Eclano, Frigento, Castelfranci, Nusco, Montemarano, Montemiletto, Forino, Morra De Sanctis, Guardia Lombardi, Lacedonia, Sant’Angelo a Scala, San Mango sul Calore, Parolise, San Michele di Serino, Taurasi, Savignano Irpino, San Martino Valle Caudina e con i Comuni della Baronia.

Gianni Vigoroso