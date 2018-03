Università San Raffaele,Laserra primo ai quiz. Orgoglio irpino «Voglio fare il ricercatore, vorrei farlo in Italia, e sconfiggere il cancro»

di Simonetta Ieppariello

Lo studio, la passione, il sacrificio, la volontà di diventare un medico italiano, un giovane ricercatore e di impegnarsi per vincere il cancro. E’ un irpino il giovane primo in graduatoria ai test per l’accesso alla facoltà di medicina del San Raffaele di Milano, con un risultato di 57.5 su 60. Ha sfiorato il massimo dei voti nei quiz d’accesso e l’orgoglio attraversa tutta la provincia. Lui guarda al futuro e pensa alla ricerca, spera soprattutto che giovani italiani come lui possano impegnarsi in terra propria. Si chiama Francesco Laserra è un giovane promettente studioso di Montoro. Occhi grandi e sorriso sincero è diventato il simbolo della sanità che guarda avanti con speranza, che punta su ricerca e progresso in una regione come la Campania, dove sono milioni le persone costrette a spostarsi alla ricerca di cure e assistenza.

La ricerca è la speranza per chi soffre, concreta possibilità di vittoria per tante malattie, spiega, lui alunno della quinta B del liceo scientifico De Caprariis ad Atripalda, che ama la medicina da quando piccolo, seguiva con passione il lavoro di sua madre, Rita, medico al Moscati. Una passione di famiglia, a breve anche sua sorella Annalisa diventerà un medico.

La stessa preside Maria Berardino, i docenti , personale e compagni con orgoglio hanno pubblicato un post di congratulazioni per il giovane e promettente medico ricercatore, che all’impegno abbina una passione e amore innato per gli studi.

Suo padre Ettore i suoi tre fratelli sono pronti a sostenerlo con mamma Rita nel nuovo percorso. Con orgoglio e amore.

"La ricerca è fondamentale . Spero di studiare e contribuire a far avanzare cure, diagnosi. La medicina, studiare per diventare medico è una scelta di vita. Spero di superare ogni ostacolo con la stessa volontà e capacità, ma soprattutto entusiasmo di oggi dei miei diciott’anni. La medicina è passione per la vita. Ora penso alle vacanze e al diploma con grande gioia. Ringrazio tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto»