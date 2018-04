L'acqua e la fede: Alessandro, battesimo la notte di Pasqua Durante la veglia Pasquale la cerimonia ad Avellino stanotte emozione nella chiesa del Corso

di Simonetta Ieppariello

Una cerimonia commovente. Un battesimo celebrato nella notte più importante della fede cristiana, come ha ricordato la scorsa notte lo stesso Papa Francesco.

Nella notte di Pasqua, nei momenti di veglia sacra sono stati tre i piccoli battezzati nella chiesa del Rosario di Corso Vittorio Emanuele, ad Avellino. A ricevere l'importante sacramento dopo la benedizione del fuoco e la celebrazione della via Crucis nella Settimana Santa sono stati due gemellini e il piccolo e bellissimo Alessandro Caccavale.

Una cerimonia davvero speciale quella officiata, in cui il parroco ha impartito il sacramento attraverso l'immersione del piccolo Alessandro nella vasca, in una chiesa gremita di fedeli che hanno assistito commossi alla speciale celebrazione liturgica. Una celebrazione emozionante e carica di significati quella del battesimo per immersione.

Alessandro, infatti, è stato immerso nell’acqua per tre volte e secondo fede ne è uscito rinnovato per rivestire la veste bianca, segno della nuova creazione, e ha ricevuto la candela, segno della luce di Cristo.

E' l’inizio di un cammino graduale che giorno dopo giorno, anno dopo anno, pasqua dopo pasqua, dovrà percorrere per riscoprire la forza e le grazie di questo Sacramento. Momenti speciali nella notte santa che è il centro e culmine della vita cristiana. Alessandro, bellissimo e tenerissimo, non ha pianto, nessun gemito. Stupito e sorridente ha ricevuto il battesimo facendosi poi avvolgere subito da mamma Natasha Capozzi nel panno di lino per essere rivestito ed essere coccolato da mamma papà Silvio Caccavale e dal suo amorevole e protettivo fratello Leonardo, che ha assistito incuriosito e partecipe all'iintera cerimonia. La sua madrina è Erika la sorella di mamma Natasha che da oggi sarà guida e seconda madre del piccolo e splendido Alessandro.

Mercoledì scorso, durante l’udienza generale, Papa Francesco ha ricordato che la Pasqua è la festa più importante della nostra fede, “perché è la festa della nostra salvezza, la festa dell’amore di Dio per noi” che celebra “un grande unico mistero: la morte e la risurrezione del Signore Gesù” che ci rende nuove creature. L’annuncio “Cristo è risorto” – ha affermato il Papa – “è il centro della nostra fede e della nostra speranza”. Con le parole di Papa Francesco l'intera redazione di ottopagine.it augura al piccolo Alessandro di vivere una vita felice e piena di successi ma soprattutto illuminata dalla fede: che sia un cammino radioso, pieno di amore, fede e speranza. Auguri Alessandro!